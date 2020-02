Consegnato un assegno da 5000 euro alla Neonatologia dell'ospedale [FOTO]

Stamattina in Comune è stato consegnato, alla Neonatologia dell'ospedale "Spirito Santo", un assegno da 5000 euro che il reparto utilizzerà per acquistare una strumentazione di cui ha necessità. A questa somma andranno poi aggiunte le offerte versate direttamente sul conto della Asl che sono ancora in via di quantificazione.

I soldi sono stati raccolti durante le manifestazioni tenutesi per le feste di Natale. Alla cerimonia odierna erano presenti l'assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese, e il sindaco Carlo Masci.