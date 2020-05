Il Comune consegna il primo appartamento confiscato alla criminalità [FOTO]

È stata consegnato stamane il primo appartamento confiscato alla criminalità e assegnato al Comune di Pescara, che ora è stato recuperato a fini sociali. L'immobile si trova in via Aterno 208 e conta 4 posti letto: nei prossimi verrà assegnato a 4 persone senza fissa dimora e in situazione di disagio.

Alla presentazione sono intervenuti, oltre all’assessore alla manutenzione Adelchi Sulpizio, il sindaco Carlo Masci, l’assessore all’associazionismo sociale Nicoletta Di Nisio e la presidente della Commissione consigliare alle Politiche Sociali Maria Rita Carota.

"C’è da essere veramente orgogliosi – ha detto Masci – per essere riusciti in soli 6 mesi a completare un intervento che dà una risposta importante, direi con pochi casi simili in Italia, alla richiesta di aiuto che ci giunge da un mondo spesso dimenticato come quello dei senzatetto".

L'iniziativa rientra nel progetto “Abitare i luoghi. Vivere in Comunità”. Gli altri 3 appartamenti confiscati, i cui lavori sono in corso di ultimazione, si trovano in:

Via Aterno 300 – 5 posti letto

Via Sacco 253 – 6 posti letto

Via Tevere 1 – 4 posti letto

Per la presidente Carota "questo meraviglioso progetto è una risposta concreta all’emarginazione. Negli anni sono state spese molte parole, ma oggi facciamo vedere con i fatti come intervenire sia possibile quando si hanno idee chiare e risposte efficienti".