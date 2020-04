Dal Congo un messaggio di solidarietà per l'Abruzzo nell'emergenza Coronavirus - VIDEO

Un video in cui le contadine del posto in coro rivolgono un augurio ed un messaggio di solidarietà all'Abruzzo per l'emergenza Coronavirus. La comunità di Miabi nel cuore del Congo, dove la Regione Abruzzo è presente come capofila del progetto Efasam, ha voluto quindi far sentire il proprio affetto al nostro territorio che è impegnato, tramite il sacerdote padre Daniel di origini congolesi che da anni vive ad Atessa, nel progetto di sviluppo economico e sociale del territorio.

Responsabile dell'iniziativa la dirigente Paola Di Salvatore, con una macro fattoria di 200 ettari condotta direttamente dai contadini del posto che sono stati formati da agronomi e veterinari abruzzesi. Miabi conta circa 2 milioni di abitanti che vivono in condizioni di grande povertà e che riescono a sostenersi esclusivamente con il lavoro ed i frutti della terra e dell'allevamento.

La giunta regionale intende ringraziare questa comunità del Congo per il gesto di solidarietà e vicinanza mostrato in un momento così particolare di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo

Il video è disponibile qui: https://youtu.be/TZs_F_9CSrc