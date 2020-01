Fissata la conferenza dei servizi su Bussi, ecco quando si terrà

Fissata la conferenza dei servizi su Bussi, che si terrà il prossimo 3 febbraio. Lo ha fatto sapere il consigliere regionale del Partito Democratico, Antonio Blasioli, componente della Commissione consiliare d'Inchiesta su Bussi:

"È un risultato importante per i Comuni del Sin e per Bolognano - spiega - perché comprendere un terreno da bonificare nel Sin finisce per aiutare i Comuni alle prese con scarsità di risorse economiche, ma anche per chi abita la vallata del Pescara perché potrà sperare che nelle operazioni in corso siano ricomprese anche queste particelle rimaste fuori. Se è vero che si accoglie la riperimetrazione del Sin richiesta dal Comune di Bolognano tra il 2017 e il 2018 a 19 mesi di distanza, è altrettanto vero che l'Arta sta continuando a effettuare il lavoro di verifica anche in aree esterne".