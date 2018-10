Si rompe conduttura dell'acqua in via Firenze durante i lavori per la fibra ottica [FOTO]

Conduttura dell'acqua potabile rotta questa mattina, martedì 16 ottobre, in pieno centro a Pescara.

Un imprevisto si è verificato nel canitere per la posa dei cavi della fibra ottica attualmente in corso nel tratto di via Firenze compreso tra via Calabria e via Venezia.

Infatti mentre macchine e operai si stavano occupando di tagliare e scavare l'asfalto, inavvertitamente è stata anche rotta una tubazione dell'acqua potabile che rifornisce due palazzi della zona, poi rimasti senza l'erogazione dell'acqua.

L'effetto immediato è stata la fuoriuscita di molta acqua, ma la perdita è stata bloccata qualche minuto più tardi in attesa della riparazione.