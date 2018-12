Prostituzione in un centro massaggi a Pescara, condannata a 2 anni l'ex titolare

Il tribunale collegiale di Pescara ha inflitto oggi pomeriggio, giovedì 13 dicembre, una condanna di 2 anni di reclusione (pena sospesa) a Sun Shanshan per sfruttamento della prostituzione.

Assolto invece il suo ex compagno Jin Yuxing che di rado sarebbe stato presente nell'attività. Entrambi sono di nazionalità cinese.

La donna, che gestiva un centro massaggi in città all'epoca dei fatti, risalenti al 2015, dovrà anche pagare 600 euro di multa.

In base alla tesi dell'accusa avrebbe sfruttato le sue due dipendenti e una terza donna, che però non è mai stata identificata, le quali, a fronte di un extra di circa 30 euro rispetto al tariffario ufficiale per i massaggi, offrivano prestazioni di natura sessuale ai clienti, dando vita a un giro di affari che, secondo gli investigatori, si sarebbe aggirato sui 20mila euro al mese.

Il Pm (pubblico ministero) Andrea Di Giovanni aveva chiesto una condanna a 4 anni di reclusione per entrambi gli imputati, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto o, in subordine, per il mancato raggiungimento della prova del fatto.