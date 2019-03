Concessioni demaniali, l'assessore Teodoro: "Già inoltrate 40 domande per le proroghe"

I titolari delle concessioni balneari di Pescara possono già inoltrare le domande per la richiesta di estensione delle concessioni demaniali, come previsto dalla legge del 30 dicembre 2018. Lo ha fatto sapere l'assessore Teodoro, aggiungendo che già oltre 40 pratiche sono state inoltrate.

Dei 102 stabilimenti sul territorio comunale dunque quasi la metà ha già inoltrato la richiesta:



Al fine di non concentrare tali richieste tutte alla scadenza, provvederemo a inserire nel sito una sezione dedicata con informazioni e modulistica scaricabile e a inviare tramite Pec entro la settimana prossima le comunicazioni sulle pratiche per quanti hanno già chiesto l’estensione, questo in modo da agevolare chi deve fare integrazioni o fornire ulteriori dati agli uffici.

Al fine di procedere a tale estensione, è necessario accertare la regolarità contabile relativa al pagamento dei canoni demaniali, dell’imposta regionale e degli indennizzi pregressi. Verificate tali condizioni e le procedure richieste dalla normativa, si provvederà alla definizione della pratica. Gli uffici sono a disposizione di tutti gli interessati per assistenza e informazioni, gli addetti ricevono al terzo piano del Palazzo ex INPS e presto, proprio per limitare attese e disagi, renderemo disponibile il materiale anche sul sito del Comune