Week end con il concerto di Raphael Gualazzi e Festa di Sant'Andrea: le modifiche alla viabilità

Sarà un fine settimana carico di appuntamenti ed eventi per la città di Pescara, con l'arrivo domani dell'Enel Energia Tour 2018 ed il concerto di Raphael Gualazzi allo Stadio del Mare, e la Festa di Sant'Andrea che entra nel vivo con il concerto di Massimo Ranieri. Scattano tutte le prescrizioni e le chiusure al traffico imposte dalla Questura con la chiusura di gran parte della riviera nord nella giornata di sabato 28 luglio e domenica 29 luglio che sarà chiusa già a partire dalla rotatoria Paolucci e via Foscolo fino alle golene per la Festa di Sant'Andrea, e la chiusura per sabato 28 luglio anche della Nave di Cascella.

L'Enel Energia Tour 2018 porterà a Pescara, oltre a Rapahel Gualazzi, Emma Morton e The Grace, Aineé e DJ Slim con una sinergia e collaborazione con l'Indie Rocket Festival.

VIABILITA'

L'ordinanza del sindaco prevede divieto di transito, di sosta e di fermatacon rimozione forzata dalle ore 17,00 del 28/07/2018 fino alle ore 2,00 del 29/07/2018 e comunque fino al termine della manifestazione, lungo il tratto di Viale della Riviera - Lungomare Matteotti compreso tra Via De Amicis e Via Galilei; nonché l’istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle ore 17,00 del 28/07/2018 fino alle ore 2,00 del 29/07/2018 e comunque fino al termine della manifestazione su Piazza Primo Maggio.

ORDINE PUBBLICO

Divieto di consumo, vendita per asporto e somministrazione di bevandedi qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o lattine, fatto salvo per i Pubblici Esercizi, il servizio all'interno dei locali; divieto di abbandono in luogo pubblico di contenitoridi vetro e/o lattine a valerenel quadrilatero delineato dalle seguenti vie: viale Della Riviera, lungomare Matteotti, via Balilla, via N. Fabrizi, via Regina Margherita e via L. Muzii; in piazza 1° Maggio, via Gramsci e nei giardini pubblici di piazza 1° Maggio; nel tratto di spiaggia libera a ridosso della Nave di Cascella.