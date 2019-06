Conalpa, nasce la delegazione Pescara - Chieti

Nuova delegazione sul territorio per il Conalpa, Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio. Nasce infatti la delefazione Pescara - Chieti che avrà come presidente l'attivista Annalisa Petrucciani. La nuova realtà vede al suo interno anche lessia Brignardello, Vicepresidente AIAPP Abruzzo Molise, associazione di paesaggisti che lavorerà in sinergia con il Conalpa.

L'obiettivo del nuovo gruppo è quello di coprire l'intera area metropolitana di Pescara come spiega la neopresidente: