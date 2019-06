Il Comune di Spoltore regala 5 veicoli alle associazioni di volontario, ecco come fare richiesta

Un bando tramite il quale regalare alle associazioni di volontariato 5 veicoli.

È quello che ha pubblicato il Comune di Spoltore che cede due Fiat Sedici del 2008, di un'Alfa Romeo del 1997, di una Panda del 2004 e di un furgone Ducato del 2006.

Come fanno sapere dal Comune sono vetture non più idonee per le attività dell'ente, che avrebbero bisogno di manutenzione troppo costosa: così verranno donate a titolo gratuito ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro, dando priorità a quelle con sede nel territorio comunale.

Già alcune associazioni hanno manifestato il loro interesse: gli automezzi sono visionabili previo appuntamento telefonico da concordare con uno dei seguenti dipendenti dell'Ente:

Paolo de Leonardis (tel. 085/4964289-247);

Massimo Presutti (tel. 085/4964270).

Il termine per la presentazione delle domande è il 5 luglio 2019, alle ore 12: è possibile effettuare il sopralluogo fino al giorno precedente. La valutazione delle proposte è fissata all'8 luglio: l’aggiudicatario è tenuto a rivolgersi al Pubblico Registro Automobilistico, per il passaggio di proprietà del mezzo, entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione. L’espletamento di tutte le incombenze burocratiche saranno a cura e spese dell’aggiudicatario, che dovrà inoltre provvedere a trasmettere al Settore VI, competente in materia di patrimonio, copia dei documenti comprovanti l’avvenuto passaggio di proprietà del mezzo acquisito.

Nella valutazione delle proposte sarà data priorità, secondo quest'ordine, a:

istituzioni scolastiche;

associazioni di protezione civile;

associazioni di volontariato e/o giovanili;

enti morali;

cooperative sociali operanti nel settore del volontariato;

associazioni sportive dilettantistiche;

associazioni culturali;

associazioni combattentistiche e d'arma;

associazioni politiche.

Ulteriori informazioni sul sito istituzionale www.comune.spoltore.pe.it.