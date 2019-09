Comune, il sindaco di Pescara saluta il colonnello Riscaldati

Un saluto ufficiale e caloroso al comandante provinciale dei carabinieri di Pescara colonnello Riscaldati che lascia la nostra città per un nuovo prestigioso incarico a Roma. Il sindaco Masci ha accolto questa mattina il colonnello augurandogli buon lavoro per il futuro incarico, ma soprattutto lo ha ringraziato per quanto fatto nella nostra città e provincia.

A Pescara arriverà a partire da lunedì 9 settembre il colonnello Eduardo Gambardella, 52enne di origini napoletane, laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza, con diverse esperienze importanti come la divisione delle unità mobili e specializzate dell'Rma, e la guida di diversi comandi provinciali e compagnie.