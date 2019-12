Masci: "Stiamo facendo la presa di possesso di 9 immobili confiscati alla criminalità"

Il sindaco Carlo Masci ha fatto sapere che il Comune sta facendo la presa di possesso di 9 immobili confiscati alla criminalità. Alcuni degli appartamenti in questione si trovano in via Aterno (ai numeri civici 298 e 208), nonché in via Tavo, via Sacco, via Colle Marino e via Passolanciano.

Continua dunque la battaglia intrapresa dall'attuale amministrazione in favore della legalità.

Ricordiamo che tre mesi fa è stata confiscata una villetta di via Monte Bertone di proprietà di una famiglia rom, mentre a metà ottobre il piano terra di un immobile di via Tevere, già confiscato su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è entrato nella disponibilità del Comune di Pescara.

Tutto questo senza considerare i vari sgomberi che sono stati finora voluti da Palazzo di Città relativamente alle occupazioni abusive degli alloggi popolari, subito riassegnati agli aventi diritto.