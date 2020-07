Il Comune di Pianella mette a disposizione la sala consiliare per le lauree degli studenti

La sala consiliare del Comune di Pianella sarà a disposizione, gratuitamente, degli studenti che devono discutere la tesi e che altrimenti sarebbero costretti a procedere in via telematica, a causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Di Massimo a seguito della richiesta pervenuta dalla Lega giovani di Pianella.

A causa del distanziamento sociale e delle norme riguardanti il Covid19, spiega il responsabile università centro Italia del partito Maccarone, molti studenti sono ancora costretti alla discussione della laurea in via esclusivamente telematica, ma per poter celebrare degnamente questo importante traguardo è fondamentale la presenza di parenti ed amici.

La Di Massimo ha aggiunto:

