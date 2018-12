Comune di Pescara, arriva il numero unico per i servizi al cittadino

Un numero unico per i cittadini al quale chiamare per i servizi offerti dal Comune di Pescara. A partire da lunedì 10 dicembre sarà attivo il numero unico 085.4283700 al Servizio Des ( Demografici, Elettorale, Statistica del Comune di Pescara il Numero Unico) operativo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,00 e nelle giornate del Martedì e Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30

Si tratta di un sistema automatico centralizzato che permetterà di ottimizzare ed automatizzare la gestione delle telefonate in entrata, permettendo agli utenti di scegliere la singola voce d'interesse per essere automaticamente dirottati verso l'ufficio o il funzionario competente.

L'assessore Di Carlo ha spiegato:

"Il nuovo sistema automatizzato permetterà di: usufruire di un accesso dall’esterno tramite un numero di telefono unico, più facilmente identificabile con il Servizio, piuttosto che con il singolo funzionario, comunque rintracciabile per funzioni e competenze ricoperte all’interno degli uffici stessi; la gestione da parte del sistema automatico di smistamento delle telefonate fino ad una contemporaneità di almeno 4 telefonate in entrata; la gestione dello smistamento delle telefonate ai diversi uffici del Servizio, con opzioni indicate da messaggeria automatica e con scelte/opzioni operate dall’utente; l’organizzazione dell’ingresso delle telefonate a giornate e fasce di orario prestabilite al fine di organizzare meglio il lavoro di call-center e quello di front-office; la messaggeria informativa registrata, con indicazione delle suddette fasce orarie e opzioni di scelta a seconda dell’esigenza dell’utenza"

Le selezioni previste dal centrali sono:

1 - per l’Ufficio Elettorale

2 - per l’Ufficio Residenze

3 - per l’Ufficio Cancellazioni e Certificazioni

4 - per l’Ufficio Carte di Identità

5 - per l’Ufficio di Stato Civile – matrimoni – cittadinanze – leva

6 - per l’Ufficio Archivio di Stato Civile

7 - per l’Ufficio di Stato Civile – registrazioni nascite e decessi distaccato presso l’Ospedale Civile

8 - per l’Ufficio Statistica

9 - per lo Sportello Unificato al Cittadino

0 - per parlare con un operatore (in caso di informazioni generiche non rientranti nelle tipologie precedenti)