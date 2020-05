Anche il Comune di Pescara ricorda il 28esimo anniversario della strage di Capaci

Anche il Comune di Pescara ha deciso di ricordare la morte del giudice Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta uccisi nell'attentato di Capaci del 23 maggio 1992. Per questo, ha esposto un lenzuolo bianco come in tutti gli altri palazzi istituzionali d'Italia per sottolineare come la società civile non si è mai arresa alla logica criminale della mafia.

Una comunità, spiega il Comune, stretta attorno ad ideali di democrazia, libertà e giustizia che il giudice aveva incarnato fino a sacrificare la propria vita come servitore dello Stato.

