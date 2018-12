Comune, festa per i nuovi nati: ospite Babbo Natale

Un saluto speciale quello avvenuto questa mattina in Comune ai nuovi nati del mese di settembre, ottobre e novembre a Pescara. Durante la tradizionale festa organizzata dall'assessore Allegrino in sala consiliare, infatti, è arrivato come ospite speciale Babbo Natale che ha portato con se un sacco colmo di monete di cioccolato ed un campanellino.

L'assessore Allegrino ha sottolineato come l'atmosfera del Natale abbia reso la festa ancora più gioiosa ed emozionante, un grande abbraccio alle famiglie con i nuovi nati alle quali sono stati illustrati tutti i servizi e le agevolazioni messe in campo dall'amministrazione comunale per chi ha appena avuto o sta per avere un figlio in città. Consegnata ad ogni famiglia una valigetta con prodotti per neonati ed un fac simile di carta d'identità.

La cerimonia è stata allietata dalla presenza di un gruppo di giovanissime violiniste - Beatrice Giannini, Maria Chiara Pennazza ed Elena Gentile della seconda media dell’Istituto comprensivo Pescara 10 "Montale- Carducci”, che hanno eseguito brani natalizi guidate dal professor Riccardo Perpich. Ha partecipato alla manifestazione anche Davide Diodato, un giovanissimo e talentuoso ballerino pescarese di 14 anni, che studia all'Opera di Vienna.

I nuovi nati sono: Alice Angrilli, Jennifer Bevilacqua, Asia Bitondo, Valerio Bonafaccia, Martina Carchesio, Simone Casaccia, Sofia Castellucci, Giannantonio Chiacchiaretta, Thiago Ciancetta, Mauro Cilli, Luigi Collu, Gabriele Cosentino, Eleonora Costantini, Thiago Mattia Cremonese Agesta, Alice D'Albenzio, Kenya D’Innocente, Camilla D'Orazio, Samuele De Angelis, Alessio Di Donato, Davide Di Lorito, Diego Angelo Dragonetti, Astou Adja Fall, Leonardo Gabriele, Sofia Galasso, Mattia Hatene, Blu Lanaro, Gabriele Lucidi, Carlotta Maddestra, Riccardo Mancinelli, Nathan Mancini, Luca Molina, Samuel Montecolle, Allegra Mucciante, Naima Nessakh, Natan Ovachuk, Alessia Rita Pizzico, Alessandro Ricciardi, Cristiano Federico Sablone, Giorgia Sbaraglia, Antonino Sferrazza, Vittoria Simboli, Leonardo Stantchev, Alessia Tarinay, Rachele Tiberi, Dylan Nicola Travaglini, Angelo Ventura, i gemelli Diego e Francesco Vitaliani, Praise Akanumenya ed Erica Adetokunbo Adeboye