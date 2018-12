Comune, giornata speciale per i bambini della scuola primaria Rodari

Hanno trascorso una mattinata diversa i bambini delle quinte classi della scuola primaria Rodari, che sono andati in trasferta in Comune. Gli alunni, accompagnati dagli insegnanti, sono stati ricevuti a palazzo di città in Piazza Italia dal vicesindaco Blasioli e dal sindaco Alessandrini.

In questo modo, hanno potuto conoscere meglio le varie sale come l'aula consiliare, la sala Aternum e la sala giunta, facendo domande agli amministratori sulla vita e sui compiti svolti per guidare la città, presentando anche alcune proposte per migliorare la vita di tutti i pescaresi.