Istituite le sei commissioni consiliari della Nuova Pescara

Sono state ufficialmente costituite ieri, giovedì 20 febbraio, le 6 commissioni consiliari della Nuova Pescara.

La riunione della commissione Statuto della Nuova Pescara si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Montesilvano.

Del Comune di Montesilvano hanno partecipato

Del Comune di Pescara:

Del Comune di Spoltore:

Questo quanto spiega il presidente della commissione Statuto, Enzo Fidanza:

«Con i capigruppo siamo andati avanti con i lavori e abbiamo definito le sei commissioni consiliari. La prima riguarda: bilancio, tributi e personale, la seconda: politiche sociali e scolastiche, la terza: promozione turistica, sport e cultura, la quarta: ciclo idrico, rifiuti e manutenzione, la quinta: polizia municipale e protezione civile e la sesta: trasporto pubblico, mobilità, lavori pubblici e urbanistica. Ognuna delle sei commissioni avrà competenze definite, rispettando in parte quelli che sono i contenuti della legge regionale e inserendo anche quelle funzioni, che la legge non contempla, perche la normativa fornisce le procedure in maniera indicativa. Inoltre siamo andati avanti con i lavori dell’assemblea costitutiva e abbiamo fissato il prossimo incontro a martedì 3 marzo alle ore 16 nella sala consiliare del Comune di Spoltore. Nel frattempo proseguiremo il lavoro con i tre segretari comunali per rivedere le proposte e le integrazioni arrivate».