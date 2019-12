Il comitato vittime Rigopiano non molla dopo le 22 archiviazioni: "Dispiaciuti, per noi però non è una sconfitta"

Dispiacere ma anche fiducia per il futuro delle indagini sulla tragedia di Rigopiano. Il comitato dei parenti delle vittime di Rigopiano interviene a seguito della decisione presa ieri dal gip di Pescara Colantonio di archiviare la posizione di 22 indagati, come richiesto dalla procura.

Il comitato si dice dispiaciuto per questa decisione e, seppur accettando e rispettando questo dispositivo, fa sapere che continuerà la sua battaglia per avere giustizia e verità per il crollo dell'albergo avvenuto nel gennaio del 2017:

Apprendiamo con sommo dispiacere delle decisioni del gip Colantonio. Pur rispettando e accettando tale dispositivo, ci sentiamo in dovere di continuare la nostra battaglia a sostegno dei familiari che ci hanno creduto e che si sono opposti alle richieste di archiviazione. Per noi non è una sconfitta perché leggendo bene le motivazioni, ci sono ottimi spunti giurisprudenziali per ritenere che le nostre idee sui fatti erano fondate

Ricordiamo che fra le posizioni archiviate, ci sono quelle di tre ex presidenti della Regione Abruzzo e dei relativi assessori alla protezione civile, oltre all'ex prefetto Provolo che resta però indagato nell'ambito dell'inchiesta bis sui presunti depistaggi avvenuti in prefettura.

Dello stesso avviso Francesco D'Angelo, fratello di Gabriele morto nel crollo dell'hotel e che aveva inviato diverse telefonate e messaggi per chiedere aiuto prima dell'arrivo della valanga che ha travolto la struttura: