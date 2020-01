Il comitato dei parenti delle vittime di Rigopiano torna a combattere: "Dopo il dolore e il ricordo torna la lotta per la verità"

Pronti a tornare a lottare per ottenere verità e giustizia i parenti delle vittime di Rigopiano. Dopo le giornate di dolore e del ricordo a tre anni dalla tragedia, con le cerimonie che si sono tenute sabato 18 gennaio a Penne e sul luogo del crollo dell'hotel, il comitato dei parenti annuncia con un post su Facebook di riprendere a lottare per arrivare ad individuare i responsabili del crollo della struttura che provocò il 18 gennaio 2019

Stanchi, provati e distrutti dal dolore, ma orgogliosi, felici e in pace con il cuore per averli onorati come meglio non si poteva; nel giorno del ricordo e della memoria, solo lacrime e commozione. Ma già da oggi ricomincia la lotta, saranno mesi intensi dove piano piano verrà fuori tutta la verità che manca. Noi saremo sempre qui, pronti, vigili e attenti, per cercare di trovarla, a tutti i costi.

Ricordiamo che alla cerimonia che si è tenuta a Penne nel palazzetto dello sport, alla presenza del Ministro della giustizia Bonafede che ha assicurato il massimo impegno per arrivare alla verità e sottolineando come lo Stato debba chiedere scusa a tutti i parenti e cari delle persone morte per tragedie come quella di Rigopiano.