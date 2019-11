"A Rancitelli lo Stato c'è", il Comitato di Quartiere ringrazia i carabinieri: "Operazione senza riflettori"

Il comitato di quartiere "Per una nuova Rancitelli" ringrazia la Compagnia dei carabinieri di Pescara per l'operazione portata a termine ieri, lunedì 11 novembre, al termine della quale sono stati sgomberati 2 alloggi popolari occupati abusivamente al "Ferro di Cavallo".

Il comitato apprezza come l'operazione sia stata effettuata «senza riflettori accesi e senza troppo rumore».

I militari dell'Arma hanno liberato 2 case nelle quali gli occupanti abusivi si erano anche appropriati dell’energia elettrica con il solito sistema del bypass ai contatori dell’elettricità.

Questo quanto si legge in una nota del comitato di quartiere "Per una nuova Rancitelli":