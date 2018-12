Il comitato "Portanuova che verrà" presenta al sindaco le 10 priorità del quartiere

Una delegazione del neonato comitato "Pescara Portanuova che verrà" è stata ricevuta ieri, venerdì 14 dicembre, dal sindaco Marco Alessandrini.

L'incontro, come fa sapere il Comune, è stato utile per confrontarsi sullo sviluppo di questa parte storica della città e per fare il punto sulle attività compiute e da compiere da parte dell’amministrazione sul territorio, avviando un cammino di dialogo e ascolto fra comunità e istituzioni.

Il comitato, rappresentato da Domenico Chiola, Carmen Ciccone, Lorenzo Verrocchio e Pasquale Renzetti, ha consegnato nelle mani del primo cittadino una lettera nella quale sono indicate le 10 priorità per il futuro di Porta Nuova, i medesimi punti affrontati durante l'assemblea istitutiva del 2 dicembre che si è tenuta al Circolo Portanuova.