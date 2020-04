Il comitato "Difendiamo Loreto" dona alla scuola media Rasetti notebook e connessioni internet

Il comitato "Difendiamo Loreto" ha donato alla scuola media "Rasetti" di Loreto Aprutino 15 pc portatili e 23 connessioni internet per consentire a tutti gli alunni di accedere in modo agevole al portale didattico per le lezioni online. La società Misco, che si occupa di connessioni internet, ha fornito gratuitamente 12 connessioni internet per un anno oltre al router ed alle apparecchiature tecniche a prezzo di costo.

In questo modo, i ragazzi potranno seguire l'attività didattica a distanza che, presumibilmente, potrebbe proseguire fino alla fine dell'anno scolastico a causa dell'emergenza Coronavirus.

Il Comune di Loreto ha ringraziato il comitato. La donazione è avvenuta nella sala polivalente "O.Farias" alla presenza del sindaco Starinieri e dell'assessore Mascioli, del presidente della locale protezione civile Pasqualone, dei rappresentanti del comitato "Difendiamo Loreto" con Antonella Di Tonno e Chiara Ciavolich, la preside dell’Istituto Comprensivo di Loreto Aprutino Marina Gigante e il direttore commerciale della Micso srl Angelo Di Fiore.

Il comitato fino ad ora ha raccolto quasi 10 mila euro come donazioni tramite la raccolta fondi online ed ha già distribuito migliaia di mascherine e dispositivi di protezione per i cittadini.