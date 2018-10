Il Comitato cultura e territorio cambia presidente, arriva Ortenca Osmenaj

Ortenca Osmenaj, 27enne architetto con diploma di maturità classica e un master in Interior Design, è la nuova presidente del Comitato cultura e territorio di Montesilvano. Succede a Massimo Messina.

“L'architettura per me non è solo un mestiere, ma la mia più grande passione - ha dichiarato Osmenaj - Nutro la ferma convinzione che ogni giorno rappresenta un'opportunità per crescere e imparare, così da rendere migliori noi stessi e il mondo che viviamo. Sono onorata di essere uno dei membri fondatori e ora Presidente temporaneo del Ccet”.