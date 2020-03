Come gestire lo stress durante l’epidemia di coronavirus, i consigli dell'esperta

In questi giorni l’Organizzazione Mondiale di Sanità e il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi hanno diffuso rispettivamente un breve testo e un vademecum con indicazioni su come gestire lo stress durante l’epidemia di coronavirus.

I problemi possono essere superati con piccoli accorgimenti. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Marta Di Meo, psicoterapeuta di Nocciano, attiva nel campo della divulgazione scientifica e del supporto psicologico per Covid-19.

Dottoressa, cosa possiamo consigliare a chi sta affrontando questa quarantena improvvisa?

Innanzitutto possiamo dire che questa situazione sia completamente nuova per tutti e rappresenti una emergenza su tutto il territorio nazionale e non solo. Grazie all’Oms e all’Ordine degli Psicologi, abbiamo alcuni semplici suggerimenti sul come gestire e affrontare questa emergenza. Sintetizzandoli, possiamo elencare 5 semplici regole da seguire, in questi giorni di quarantena.