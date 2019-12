Il comandante regionale della guardia di finanza in visita al comando provinciale di Pescara - FOTO - VIDEO

Il generale di brigata Gianluigi D’Alfonso, comandante regionale Abruzzo della guardia di finanza, è arrivato ieri a Pescara per una visita al comando provinciale e ai reparti dipendenti, incontrando anche le autorità cittadine ovvero il prefetto Basilicata, il presidente del tribunale Bozza, il procuratore capo Serpi e il sindaco Masci.

Nella caserma "Angelini" invece ha incontrato ufficiali e uomini appartenenti ai reparti che operano sul territorio pescarese, partecipando ad un briefing nel quale si è fatto il punto del contesto socio economico che caratterizza il territorio provinciale, evidenziando i fenomeni che vengono costantemente monitorati ed attenzionati dal corpo.

Il generale ha sottolineato la necessità di mantenere alta l'attenzione e la sensibilità nei confronti dei contribuenti come imprese, artigiani e professionisti, congratulandosi per il lavoro svolto quotidianamente dai militari per la tutela della legalità economico-finanziaria a contrasto dell’evasione fiscale a delle molteplici forme di criminalità, contribuendo in maniera importante al mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica soprattutto nelle aree più sensibili.