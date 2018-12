Visita del nuovo comandante dei carabinieri di Spoltore al sindaco Di Lorito

Visita ufficiale del nuovo comandante della Stazione dei carabinieri di Spoltore, Enrico Bicocca, al sindaco Luciano Di Lorito.

Bicocca, luogotenente carica speciale è nell'Arma dal 1985.

Ad accompagnarlo nella visita ufficiale c'era il capitano Antonio Di Mauro, comandante della Compagnia di Pescara. Presenti anche il comandante della polizia municipale di Spoltore, Panfilo D'Orazio e il consigliere comunale Giordano Fedele.

L'occasione è stata utile per rinnovare la collaborazione tra carabinieri, polizia municipale e Comune, con particolare attenzione al problema della sicurezza. Tra gli argomenti trattati nel corso dell'incontro la novità nella rete di videosorveglianza del Comune di Spoltore, considerata «tra le migliori in circolazione» dal capitano Di Mauro: di recente è stata potenziata anche con l'introduzione di vari lettori targa che, efficaci anche nelle ore notturne, saranno utilizzati proprio per le attività investigative e di repressione dei reati più gravi.

Queste le parole del nuovo comandante, Enrico Bicocca:

«Non bisogna mai abbassare il livello di attenzione ci sono in questa area molte situazioni che vanno monitorate dalle forze dell'ordine per evitare che diventino problemi difficili da superare».

Bicocca, piemontese di nascita, conosce bene l'Abruzzo: è stato nella regione dal 1999 al 2008 quando ha ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri di Pescara ed è stato protagonista di importanti operazioni contro la criminalità organizzata finalizzata al traffico illecito dei rifiuti. In seguito è stato al servizio dell'Ufficio dell’Addetto per la Difesa presso le Ambasciate d’Italia di Lisbona (Portogallo) e Rabat (Marocco). Rientrato in Patria nel 2011, nella Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, diventa successivamente Comandante della Stazione Carabinieri di Chieti Principale, incarico che ha mantenuto fino al trasferimento di poche settimane fa a Spoltore.