Auto elettriche, in funzione a Pescara le prime colonnine per la ricarica: ecco dove

Sono state attivate ufficialmente a Pescara le prime tre colonnine di Enel Drive per la ricarica delle auto elettriche.

Negli scorsi mesi sono stati avviati i lavori per l'installazione di 19 colonnine nel capoluogo adriatico e tre di queste sono già entrate in funzione.

Attualmente, come riporta il sito di Enel Drive, sono 3 le colonnine utilizzabili per la ricarica dei veicoli elettrici:

via Italica in zona stazione Porta Nuova;

via Pier Paolo Pasolini;

via Armando Diaz;

via Lago di Capestrano (parcheggio Aterno-Manthonè).

Tutte le colonnine sono del tipo 3a e consentono la ricarica a 22 kilowattora (massimo 25).

Queste le strade dove saranno presenti le altre colonnine che entreranno in funzione: