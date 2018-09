Colonie feline, l'appello dell'Enpa Pescara: "Aiutateci a mantenerli"

Un appello tramite i social a tutti i pescaresi per ricevere materiale, cibo e medicinali per le colonie feline della città. I volontari dell'Enpa Pescara hanno pubblicato un video su Facebook dove vengono mostrati i gatti di una colonia felina adottata dall'associazione, che chiede aiuto ed assistenza a tutti i cittadini:

"Questi sono alcuni gatti di una colonia di Pescara seguita da Enpa Pescara. Per loro e per tutti gli altri abbiamo bisogno di crocchette,umido, medicinali (anche usati, che non vi servono più), antiparassitari, cucce, coperte vecchie e tutto quanto può rendere la loro vita in colonia un pò piu confortevole. Grazie a chi vorrà aiutarci ad aiutarli. Scriveteci in posta su FB"