Centodue colonie feline a Pescara, l'assessore Teodoro all'Enpa: "Pronti ad aiutare i gatti"

«Vogliamo invitare l’associazione a segnalare la colonia in modo ufficiale cosa che ci consentirebbe non solo di registrarla fra quelle che ho provveduto a far censire e mappare sul territorio comunale, ma anche a provvedere con cibo e anche con cure ai gatti che ne dovessero avere bisogno».

Così l'assessore Gianni Teodoro del Comune di Pescara risponde alla richiesta di aiuto lanciata dall'Enpa riguardo a una colonia felina.

«Dal 10 maggio al 14 giugno scorsi», fa sapere Teodoro, «l'Amministrazione ha infatti provveduto a individuare e censire e le colonie autorizzate, che ad oggi risultano 102 in totale, ma è un numero a cui se ne possono aggiungere altre nel caso dovessero giungerci altre segnalazioni, per questo invito l’associazione a darci notizie, nel caso la colonia per cui chiedono aiuto e sostegno non risulti fra queste. Saremo ben lieti di fare la nostra parte perché ci interessa regolamentare la situazione. Prima che chiedessi la mappatura delle colonie non si aveva né la contezza di quante fossero, né si sapeva in che condizioni vivessero i gatti perché molte di quelle indicate non esistevano più, alcune per la morte del referente, altre perché i gatti si sono “estinti” naturalmente, essendo trascorsi molti anni dal loro riconoscimento. Finito il lavoro di mappatura siamo passati alla fase due con l’identificazione dei responsabili di ogni colonia e con la collocazione di targhe per indicare i luoghi in cui si trovano, sensibilizzando così la popolazione all’esistenza di questi particolari luoghi. Il nostro impegno non si limita all’affissione delle targhe e alla consegna dei tesserini: le colonie ricevono sostentamento alimentare da parte del comune e abbiamo previsto in bilancio anche la copertura del 35 per cento delle spese per eventuali cure mediche per i gatti che ne fanno parte. E’ importante, infine, realizzare anche assieme ad altre istituzioni preposte (ASL in “primis”), campagne informative mirate per la città di Pescara, ad esempio per la sterilizzazione felina, per l’iscrizione all’anagrafe canina e felina), che comprendano anche argomenti non necessariamente legati solo ai felini».