Colli, al via i lavori di riqualificazione di via Calderone

Partono i lavori di riqualificazione di via Calderone, un intervento molto atteso dai residenti dei Colli che permetterà di rendere più fluido il traffico su via Di Sotto. Presenti fra gli altri all'apertura del cantiere il sindaco Alessandarini, il vicesindaco Blasioli ed i consiglieri comunali Perfetto e Giampietro.

Il sindaco Alessandrini ha ricordato come il progetto, costato circa 100 mila euro, è frutto dell'accordo ottenuto con il privato che era proprietario di quella strada solo pedonale ed abbandonata, che invece ora diventerà una strada a senso unico ma con la possibilità di trasformarla in futuro anche in doppio senso di marcia.

Il vicesindaco ed assessore Blasioli:

"Grazie al buon esito della permuta avuta con il proprietario dei terreni che ha ottenuto in cambio un piccolo appezzamento comunale di pari valore, limitrofo alla propria casa, oggi possiamo allargare la strada, che sarà a senso unico da via di Sotto verso Strada Pandolfi, ma ci sono le distanze anche per una via a doppio senso, se in futuro verrà ritenuta più utile, rifare interamente la carreggiata e sistemare i sottoservizi. Oltre a marciapiedi e corsia stradale, il progetto prevede anche diversi posti macchina sul lato destro, soddisfacendo così anche la richiesta di parcheggi che arriva dai residenti per un ammontare di 100.000 euro e un mese e mezzo di lavori. La strada agevolerà anche l’affluenza alla chiesa di San Giovanni Battista, frequentatissima dalla comunità dei Colli, rendendo più fruibile entrambe le strade di questa parte di città”.

I consiglieri Giampietro e Perfetto hanno ricordato come la realizzazione della chiesa di San Giovanni e San Benedetto abbia cambiato il quartiere, diventando polo aggregativo e sociale e dunque ora con la strada illuminata e con i parcheggi sarà pienamente fruibile da tutta la cittadinanza.