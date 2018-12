Colletta alimentare a favore della Caritas al liceo Classico il 5 e 7 dicembre

Una colletta alimentare a favore della Caritas Diocesana di Pescara.

È quella che organizzano l'associazione studentesca Innovazione, la rappresentanza del liceo Classico Gabriele d’ Annunzio e gli attivisti del progetto CiBox - Save the food allo scopo di aiutare i più bisognosi.

L'appuntamento è per mercoledì 5 e venerdì 7 dicembre all'interno del liceo dove si terrà una raccolta alimentare per il Natale.

Come suggerisce il​ gioco di parole “Cibo + box”, esso si basa su un meccanismo molto semplice: si lascia agli esercenti una scatola dove inserire tutti i prodotti non destinati più alla vendita. La scatola viene quindi ritirata periodicamente e il raccolto distribuito tra chiese e associazioni no profit. Il progetto, quindi, mira ad aiutare i più poveri e ad abbattere gli sprechi.

La CiBox, la scatola rossa dell’omonimo progetto sarà nei prossimi giorni sotto un albero di Natale nel cuore del liceo e raccoglierà le donazioni degli studenti nelle ore di ricreazione.

«Unendo le forze», si legge in una nota degli organizzatori, «i giovani di Pescara dimostrano la loro attiva partecipazione alla vita sociale e una particolare attenzione ai problemi che toccano i più deboli».

