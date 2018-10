Colle Orlando: il Comune ricorda i tre morti pescaresi del 1943

Anche quest'anno l'amministrazione comunale, con il vicesindaco Blasioli ed il presidente del consiglio comunale Pagnanelli, ha voluto ricordare l'eccidio avvenuto il 13 ottobre 1943 a Fontanelle, quando tre pescaresi furono uccisi tramite fucilazione dai soldati nazisti.

La cerimonia si è tenuta davanti al cippo di Colle Orlando dedicato proprio a Carlo Alberto Di Berardino, 40 anni ragioniere presso le fonderie Camplone, Marco Di Giacomo, 51 anni, contadino e padre di 8 figli, Giuseppe Mancini, operaio di 50 anni. I tre furono giustiziati senza alcuna colpa: i tedeschi infatti dopo l'armistizio intimarono ai residenti della zona di Fontanelle di consegnare le armi. Durante una perquisizione in casa delle tre vittime furono trovate armi da caccia non funzionanti e scariche, ma nonostante questo si decise per la loro condanna a morte.