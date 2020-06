Il presidente degli agronomi pescaresi Colarossi replica a Petrelli sulle palme in viale Pepe: "Basta strumentalizzazioni"

Il presidente dell'ordine dei dottori agronomi e forestali di Pescara, Matteo Colarossi, ha voluto replicare alle dichiarazioni del presidente della commissione ambiente Petrelli, a seguito della riunione di ieri durante la quale era presente lo stesso Colarossi, riguardante la piantumazione delle palme in viale Pepe.

Una scelta ritenuta sbagliata dagli agronomi che invece avevano proposto altri tipi di piante per quella zona, e che ha provocato polemiche e discussioni. Colarossi ha parlato di strumentalizzazioni ed attacchi di carattere politico alla categoria degli agronomi da parte di Petrelli, con tre incontri nei quali Colarossi ha ribadito il parere negativo legato a problematiche riguardanti il punteruolo rosso ed un altro parassita che potrebbe portare alla morte delle palme:

Poi se l’Amministrazione ha deciso in maniera diversa, non si può dare, un domani, la colpa agli agronomi e forestali perché le palme muoiono o perché arriva il Castnide, nuovo parassita della palma. Sarebbe identico al paziente che non segue le indicazioni del medico e poi quando è tardi ne da la colpa per la mancata guarigione. Le scelte progettuali sono fondamentali dall’inizio onde evitare fallimenti futuri ed è per que sto che servono agronomi e forestali di cui il Comune ne ha anche ben tre nel suo personale.