Autostrada A14, code e rallentamenti nei pressi di Pescara

Code e rallentamenti oggi pomeriggio sull'autostrada A14 nei pressi di Pescara.

Due i tratti interessati dell'autostrada adriatica Bologna-Taranto nei quali si sono fomate code a causa dei lavori in corso.

In particolare, come segnala Autostrade per l'Italia alle 17:09, sulla Ancona-Pescara in direzione Taranto, al km 362.2, si registra una coda di un chilometro tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori.

Traffico rallentato invece sulla carreggiata opposta, in direzione Milano, tra Ortona e Pescara Sud, sempre per lavori.