Sabato fra cantieri e caldo per gli automobilisti nel tratto abruzzese della A14: coda di oltre 7 km

Si annuncia un fine settimana bollente per gli automobilisti ed autotrasportatori costretti a transitare nel tratto abruzzese della A14, in particolare fra le province di Teramo e Pescara. Anche oggi Aspi, infatti, segnala code chilometriche a causa dei lavori in corso e dei restringimenti di carreggiata.

In particolare, alle 15.51 sono stati segnalati 7 km di coda fra i caselli di Roseto e Pescara Nord in direzione Bari. A rendere la situazione ancora più difficile anche il caldo in aumento che vede gli automobilisti costretti a stare fermi sotto il sole anche per diverse ore. Un chilometro di coda è segnalato anche nel tratto fra Pescara Ovest e Pescara Sud sempre in direzione Bari. Colonna di automobili e mezzi pesanti anche più a nord, all'altezza del bivio di Torano.

Verso le 13,30, lo ricordiamo, una vettura a fuoco in una galleria nel tratto fra Pescara Nord ed Atri/Pineto in direzione Ancona con la conseguente chiusura temporanea del tratto fra i due caselli in entrambe le carreggiate.