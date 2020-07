Autostrada A14 nel caos, 8 km di coda prima del casello di Pescara Nord/Città Sant'Angelo

Traffico, code e incollonamenti lungo l'autostrada A14 nei pressi di Pescara anche oggi pomeriggio, venerdì 10 luglio.

È un'altra giornata di passione per gli automobilisti che si trovano a percorrere la rete autostradale adriatica in Abruzzo.

Come segnala il sito di Autostrade per l'Italia si registrano ben 8 chilometri di coda (ore 18:10) nel tratto compreso tra i caselli di Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord/Città Sant'Angelo a causa della riduzione di carreggiata decisa per questioni legate alla sicurezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Più a nord c'è anche una coda di 2 chilometri tra gli svincoli di Giulianova e Roseto Degli Abruzzi per lavori (ore 17:27). Una situazione che è tornata a essere insostenibile come nel dicembre scorso, sopratutto per gli autotrasportatori e per coloro che sono costretti a viaggiare in autostrada per lavoro.