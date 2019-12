Code chilometriche in autostrada, è un venerdì nero sull'A14. Comincia così l'ultimo fine settimana prima del Natale, che soprattutto per le riduzioni di carreggiata conseguenti al sequestro dei viadotti fa registrare traffico intenso un po' ovunque, soprattutto in direzione sud.

Al momento si registrano code di 8 km verso Taranto tra Giulianova e Pescara Nord e di 2 km tra Pescara Ovest e Pescara sud. Inoltre ci sono 9 km di coda tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio e 8 km tra Porto Sant'Elpidio e Grottammare, nelle Marche.

Insomma, per chi sta scendendo verso sud in questo momento è un autentico calvario. Il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo si sta occupando di monitore la situazione.