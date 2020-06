Ancora code e disagi per gli automobilisti sull'asse attrezzato a causa dei lavori

Con la riapertura dei cantieri stradali tornano le code ed i disagi per gli automobilisti lungo l'asse attrezzato Chieti Pescara. Già nelle prime ore della giornata di oggi 29 giugno si registrano infatti rallentamenti importanti in direzione Chieti. Il problema ormai è diventato quotidiano nei giorni feriali, come denunciano gli stessi automobilisti.

Le code stanno da qualche giorno interessando anche nuovamente il tratto abruzzese e pescarese dell'autostrada A14, dove sono ripresi a pieno regime i lavori di messa in sicurezza di alcuni viadotti con la sostituzione delle barriere di protezione che impongono restringimenti di carreggiata con la conseguenza che, soprattutto nelle ore di punta, si formano lunghe code e rallentamenti.