Code di oltre 3 chilometri nel tratto pescarese dell'autostrada A14: gli aggiornamenti sulla viabilità

Anche questa mattina sabato 21 dicembre code di circa 3 km e disagi per gli automobilisti che transitano nel tratto pescarese ed abruzzese dell'autostrada A14. Come previsto, infatti, a causa dei cantieri e dei restringimenti di carreggiata presenti lungo l'arteria autostradale assieme alle chiusure parziali o totali di alcuni viadotti, con l'inizio dell'esodo per le festività natalizie la situazione è peggiorata.

In particolare, questa mattina Autostrade per l'Italia segnala una coda di 3 km fra Pescara Ovest e Pescara Sud proprio per un restringimento di carreggiata. Code di circa 1 km anche fra Lanciano e Val Di Sangro e a nord al confine con le Marche fra Grottammare e San Benedetto.

Intanto, primi disagi anche lungo la statale 16 nel tratto al confine fra le province di Pescara e Teramo per il divieto di transito dei mezzi pesanti fra i caselli di Pescara Nord Città Sant'Angelo e Pineto, divieto scattato nella giornata di giovedì 19 dicembre.