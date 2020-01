Coda chilometrica in autostrada A14 e traffico intenso lungo la Statale 16

Code lungo l'autostrada A14 e traffico intenso lungo la strada Statale 16 anche oggi, giovedì 16 gennaio.

Come segnala il sito di Autostrade per l'Italia (ore 16:19), si registra una coda di 3 chilometri tra il il bivio A14/A25 Roma-Pescara e Pescara Nord/Città Sant'Angelo.

Code in uscita anche al casello di Pescara Nord per traffico intenso lungo la via Nazionale Adriatica Nord dove vengono deviati i mezzi pesanti per i divieti verso il casello di Atri/Pineto riguardanti il viadotto Cerrano.