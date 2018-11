Autostrada A14, anche oggi code in direzione Pescara

Problemi alla circolazione in autostrada anche questo pomeriggio, venerdì 23 novembre, come già avvenuto nei giorni scorsi.

Nello specifico, vengono segnalati problemi, con code e traffico, in due tratti della A14.

Un chilometro di coda per lavori è segnalato, in direzione Pescara, tra i caselli di Giulianova e Roseto degli Abruzzi.

Anche nel tratto compreso tra le uscite di Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord-Città Sant'Angelo, al momento, intorno alle 16:30, è segnalato un chilometro di coda, sempre per lavori.