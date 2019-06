La pescarese Claudia Costantino interpreta Amy Winehouse su Sky Arte

La cantante pescarese Claudia Costantino andrà in onda questa sera (martedì 4 giugno) alle ore 21.15 sui canali satellitari Sky Arte e Now Tv all'interno del programma televisivo 'Master of photography', dedicato ai sosia. Tra i protagonisti della puntata vi saranno Lady Gaga, Papa Francesco e Jon Snow.

Claudia, nelle vesti di Amy Winehouse, farà rivivere al pubblico gli shooting fotografici dell'artista inglese scomparsa nel 2011 a soli 27 anni.

La Costantino, già voce delle Hangover, è ormai da anni una tra le più accreditate impersonator di Amy Winehouse: oltre ad aver tenuto diverse serate live con il progetto "Amy Jade", ha portato in scena lo scorso ottobre al Circus la piéce teatrale "My Amy", che ha visto anche la partecipazione del chitarrista Robin Benerjee, ex collaboratore della Winehouse.

Lo spettacolo verrà presto replicato in altre località italiane.