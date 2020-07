Claudia Ciccotti Giammaria è il nuovo presidente del Rotary Club Pescara Nord

Claudia Ciccotti Giammaria è il nuovo presidente del Rotary Club di Pescara Nord. La cerimonia di passaggio delle consegne e del martelletto è avvenuta il 10 luglio scorso, con il presidente uscente Massimo Di Cintio che ha ringraziato i soci ripercorrendo le attività svolte nell'ultimo anno, e segnate ovviamente dalla pandemia da Coronavirus con tutte le risorse ed energie degli ultimi mesi concentrate proprio per aiutare le persone con maggiore bisogno.

Il neo presidente ha illustrato il programma con molti punti di continuità con la gestione Di Cintio, oltre a diverse nuove proposte come un contest di progettazione sull'ambiente, un'app per la tutela della salute ed un progetto di mobilità urbana sostenibile per i non vedenti.

Questo il Direttivo del Rotary Club Pescara Nord 2020/21:

Claudia Ciccotti Giammaria (presidente), Massimiliano Palumbaro (vice presidente e presidente incoming), Emidio De Florentiis (segretario) Giorgia De Florentiis (vice segretario), Diego Buta (tesoriere), Amedeo Di Pretoro (vice tesoriere), Claudia D’Urso (prefetto), Chiara Aufieri (vice prefetto), Massimo Di Cintio (past president).

Commissioni:

Emidio De Florentis (Effettivo), Angelo Colletta (Fondazione Rotary), Giuliano Diodati (Immagine Pubblica/Progetti), Raffaella Nardinocchi (Interact), Diego Buta (Amministrazione).

Consiglieri:

Francesco Alfieri, Massimiliano Domizio, Alessandro Felizzi, Sergio Ferretti, Fabrizio Fusco, Duilio Manella, Natalino Zaami.