Classifica Università Italiane, la D'Annunzio all'ultimo posto per la categoria "Grandi atenei"

L'Università D'Annunzio di Chieti - Pescara fanalino di coda fra gli atenei della sua categoria. È quanto emerge dal rapporto del Censis che ogni anno analizza gli atenei italiani stilando un'apposita classifica in base a diversi parametri e classificando le università in base al numero di iscritti.

La D'Annunzio, infatti, è collocata fra i "Grandi atenei pubblici" avendo un numero di iscritti compreso fra 20 mila e 40 mila), e condivide per l'anno 2019/2020 il quindicesimo posto in fondo alla classifica, assieme all'università "Campania Vanvitelli". La media ottenuta dell'ateneo teatino - pescarese è di 75,5 punti, a fronte di un punteggio medio di 91,2 ottenuto dall'università di Perugia che si posiziona in cima alla classifica. Al secondo posto l'Università della Calabria.

I parametri analizzati sono:

Servizi (71 su 100)

Borse (80 su 100)

Strutture (78 su 100)

Comunicazione e servizi digitali (78 su 100)

Internazionalizzazione (69 su 100)

Occupabilità (77 su 100)

Da notare il dato sull'internazionalizzazione è il più basso in assoluto fra gli atenei in classifica assieme all'università di Messina.