Classifica qualità della vita, sindaco ed assessori: "Pescara motore per cultura e tempo libero"

Arrivano commenti positivi, soprattutto per il comparto cultura e tempo libero, dal sindaco Alessandrini e dagli assessori Cuzzi e Di Iacovo in merito alla classifica sulla qualità della vita de "Il Sole 24 Ore" che vede Pescara al 64esimo posto nella graduatoria complessiva.

È infatti sul fronte dell'offerta culturale e del tempo libero che Pescara conferma l'ottima performance dello scorso anno quando si posizionò all'ottavo posto assoluto, ed anzi guadagnando quest'anno anche una posizione. Il sindaco sottolinea come ci sia una crescita su tutti gli indicatori:

"Il primo fra tutti è la cultura e il tempo libero che dall’8° posto del 2017, ci vede quest’anno al 7°, ma siamo al 4° posto per l’offerta culturale e al 5° per presenza di onlus, segno che le politiche intraprese dalla nostra città sul fronte della cultura, intrattenimento e turismo sono state la chiave di volta delle funzioni di rigenerazione dell’appeal territoriale e cittadino: i dati confermano l’evidente riconoscimento a Pescara di un ruolo di traino per tutto il territorio a cui la classifica si riferisce. Su questi ambiti abbiamo puntato dimostrando che esiste un valore aggiunto non più trascurabile della filiera che parte dalle associazioni e arriva al pubblico, passando per il teatro, la musica, gli spettacoli e il turismo. Ma non solo la cultura sale: anche il parametro della sicurezza, dei tempi della giustizia, della ricchezza e di ambiente e servizi, su cui cominciano a farsi sentire le politiche di gestione di area cittadina e vasta"

L'assessore alla cultura Di Iacovo sottolinea come non solo 'l'offerta cultura sia stata costantemente potenziata, ma anche l'organizzazione stessa e la concezione della cultura in città:

"Oltre alle iniziative, abbiamo modificato nella struttura, alla radice, il funzionamento della cultura nella nostra città, rilanciando enti e istituzioni culturali ormai ferme, puntando sul nuovo e sui giovani con street art, i Bus notturni per venire in città. Essere cresciuti insieme fino a finire sulle prime pagine della stampa nazionale per i risultati nel campo della cultura è una bella cosa ed è merito del lavoro fatto insieme, sindaco, assessori, struttura, consiglieri, collaboratori diretti e associazioni: per questo ringrazio tutti e a tutti dico andiamo avanti!”

Cuzzi infine evidenzia l'importanza della formula eventi - tempo libero - commercio: