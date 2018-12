Classifica qualità della vita: Pescara perde due posizioni

Arriva come ogni anno, la classifica della qualità della vita nelle città italiane stilata da "Il Sole 24 Ore". La graduatoria tiene conto di diversi parametri e la nostra città nel 2018 perde due posizioni rispetto all'anno precedente. Pescara infatti si posiziona al 64esimo posto, rispetto al 62esimo del 2017.

In Abruzzo è Teramo la città dove si vive meglio, che si posiziona al 53esimo posto guadagnando sette posizioni, seguita da Chieti al 57esimo posto con un balzo in avanti di ben 11 posizioni. Chiude infine L'Aquila al 70esimo posto che perde sette posizioni. A livello nazionale, per la prima volta in vetta alla classifica c'è Milano, mentre fanalino di coda è Vibo Valentia.

I dati sulla nostra città

Andando ad analizzare le principali voci che compongono la classifica generale, Pescara si posiziona al 69esimo posto per quanto riguarda "Ricchezza e consumi" ed il 70esimo posto per "Affari e lavoro". Si scende invece al 83esimo posto per la voce "Ambiente e servizi", mentre è buona la performance per il comparto "Demografia e società".

Anche quest'anno, invece, si conferma negativa la performance sul fronte della sicurezza, con il 93esimo posto nella classifica "Giustizia e sicurezza" ad indicare una percezione di scarsa sicurezza da parte dei cittadini pescaresi. Per contro, non solo si conferma l'ottima performance dello scorso anno ma addirittura migliora di una posizione la voce "Cultura e tempo libero" conquistando il settimo posto assoluto.

Sul fronte dei consumi, Pescara si posiziona al 63esimo posto, mentre per quanto riguarda il tasso di disoccupazione generale e giovanile, i dati sono fondamentalmente stabili ed in linea con lo scorso anno, pari rispettivamente al 55,4% ed al 31,9%. Nella nostra città, infine, abbiamo un tasso di natalità pari al 7%, con il 48esimo posto nella graduatoria nazionale.

PER TUTTI I DATI E LE CLASSIFICHE COMPLETE: http://lab24.ilsole24ore.com/qdv2018/indexT.html