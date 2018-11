Classifica su qualità della vita, Alessandrini: "Bene ma dobbiamo ancora lavorare molto"

Un buon risultato che premia il lavoro fatto, anche se c'è ancora molto da fare. E' il commento del sindaco di Pescara Alessandrini in merito alla classifica di Italia Oggi sulla qualità della vita.

Il primo cittadino pescarese sottolinea come il lavoro fatto abbia iniziato a dare i suoi frutti, con la nostra città che nella classifica generale sale dal 90esimo posto al 77esimo posto:

Abbiamo intrapreso la strada giusta recuperando rispetto al passato e mettendo in campo un grande e consistente lavoro sulla sostenibilità che darà frutti nel prossimo futuro.

Ci piace in particolare sottolineare tre dati perché attestano i frutti del lavoro svolto negli anni di governo: il tema disagio sociale ci vede passare dalla 102esima alla 35esima posizione, arrivando in classifica vicinissimi a realtà evolute e presenti sull’argomento. Segno che anche noi lo siamo e che dobbiamo estendere e accelerare le politiche sociali intraprese. Saliamo in classifica anche per la sezione criminalità: eravamo 92esimi e oggi siamo al 73esimo posto.

Bene affari e lavoro, il tempo libero ci vede 40esim e anche nelle sotto classifiche (una nota per tutti è l’ambiente, che da 78esimi ci vede salire a 57), il dato rileva il lavoro svolto sul territorio che oggi più che mai è efficace se traduce una sinergia fra enti e soggetti istituzionali, obiettivo che ci riguarda e che ci impegna ogni giorno di più su tutti i fronti, dalla lotta all’inquinamento, al sociale e ai servizi.