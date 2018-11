Porta Nuova, class action dei commercianti contro i disservizi dell'Enel

Diversi commercianti della zona di Porta Nuova a Pescara si uniscono in un class action contro i disservizi, ritenuti gravi, dell'Enel.

Infatti diversi esercenti sono sul piede di guerra dopo aver subìto numerosi distacchi della corrente elettrica che continuano a verificarsi ormai da un mese.

Una situazione che sta mettendo a dura prova le attività commerciali che senza corrente sono di fatto impossibilitate a lavorare.

«Ingenti i danni causati dalla sospensione dell’energia elettrica», si legge in una nota inviata dai commercianti firmatari, «nella trafficata zona compresa tra via Pepe e buona parte di via D’Avalos, che da più di venti giorni è caratterizzata da improvvise e ripetute interruzioni della corrente nel corso della giornata (eccezion fatta per quella comunicata dall’ente gestore nella giornata del 26 novembre). Il grave disservizio elettrico sta mettendo in ginocchio diverse attività di ristorazione e vendita al dettaglio del quartiere che sono costrette a chiudere le saracinesche nelle ore centrali della vendita».

Vista questa situazione, i titolari delle attività, tra gli altri, di Bibò, Carattere 81, M.A.D.H.AI.R. Concept, Lumiko Bike, Macelleria Soccio, Marconetti Infissi, Merceria D’Avalos e Nettare si stanno organizzando per adire vie legali al fine di contrastare duramente il disservizio, ripetutamente segnalato all’help desk dell’ente gestore, che ha causato perdita di incassi, oltre alla mancata produzione delle attività di ristorazione e vendita al dettaglio alimentare.

La neocostituita confederazione di commercianti di Porta Nuova, chiede anche «una urgente e accurata manutenzione della rete elettrica del quartiere a differenza di quanto verificato da numerosi presidi civici nei quali si assiste ad interventi frammentari e caratterizzati da brevità di esecuzione».