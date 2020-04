I cittadini ringraziano chi ha collaborato con il Banco Alimentare nel Pescarese

Sono molte le aziende che collaborano con il Banco Alimentare a Cepagatti, Collecorvino, Moscufo e Pianella, per dare un aiuto concreto alle persone più povere.

Lo fanno in molteplici modi: effettuando donazioni in denaro o regalando cibo ai Comuni, ma anche mettendo a disposizione il tempo, le competenze e le passioni dei propri dipendenti. Ora i cittadini hanno voluto esprimere riconoscenza a queste aziende nonché alle piccole e medie attività, ringraziandole per quanto fatto:

"Sono piccole ditte per grandi gesti - si legge in una nota - Complimenti a tutti da noi cittadini in difficoltà". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qui di seguito l'elenco delle attività commerciali che si sono prodigate in questo periodo di difficoltà:

il supermercato Coal di Collecorvino

il market Fratelli Onesti di Collecorvino

Macelleria e alimentari "Sapori nostrani" di Collecorvino

la ditta trasporto Di Cesare Edmondo di Collecorvino

Acqua e Sapone di Collecorvino e Cepagatti

i supermercati Eurospin di Collecorvino e Cepagatti

i supermercati In's di Loreto Aprutino e Cepagatti

la ditta Multicash di Villanova

la Macelleria Britti di Cepagatti

il ristorante pizzeria Tonino di Cepagatti

la pizzeria Zio Matteo di Cepagatti

la Unipol Sai di Maura Chiulli a Cepagatti

il Panificio Cappucci di Cepagatti